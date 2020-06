Party in Vorarlberg eskalierte wegen Facebook-Einladung

Eine ausgeuferte Party hat in Vorarlberg für einige Gäste ein gerichtliches Nachspiel. Eine 19-jährige Frau hatte in Lauterach (Bezirk Bregenz) im vergangenen November Bekannte zu einer Feier eingeladen. Einer der Gäste postete die Einladung auf Facebook. Die 19-Jährige sah sich letztendlich mit ungebetenen Gästen konfrontiert, die Cannabis rauchten und Diebstähle begingen, so die Polizei.