PayPal bringt App für Galaxy S5 mit Fingerabdruck-Scan

Beim Online-Shopping oder im Ladengeschäften soll man mit der neuen PayPal-App für das Samsung Galaxy S5 schneller bezahlen können. Die App verwendet den im Smartphone integrierten Fingerabdruck-Sensor, um eine Passwort-Eingabe zu vermeiden. Der am Gerät gescannte Fingeradruck wird als verschlüsselter Code an die PayPal-Server übermittelt. Der Code wird mit einer Datenbank abgeglichen, um die Identität des Nutzers festzustellen.

Wie PayPal beschreibt, werden auf den Unternehmensservern einzig verschlüsselte Codes und keine biometrischen Daten gespeichert. Der Login per Fingerabdruck in der PayPal-App ist ab sofort in 25 Ländern weltweit möglich, darunter Österreich, Deutschland und die Schweiz.