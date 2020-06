Paypal wird zu eBays wichtigstem Geschäft

Das US-Internet-Auktionshaus eBay setzt immer stärker auf den elektronischen Bezahldienst PayPal. Die Sparte werde bis in drei bis fünf Jahren mehr Einnahmen erzielen als das traditionelle Geschäft mit Verkaufsangeboten, erklärte das Management am Donnerstag. Im elektronischen Handel stehe der Konzern dank des Smartphone-Booms an einem Wendepunkt, den er nutzen werde, sagte eBay-Chef John Donahoe. Das Smartphone statte die Kunden mit einem "Laden in der Tasche" aus. eBay sagt nun für die PayPal-Sparte bis 2013 Einnahmen von sechs bis sieben Milliarden Dollar voraus, nach 3,4 Milliarden Dollar 2010.

Insgesamt erwartet der Konzern in den kommenden drei Jahren prozentual zweistellige Wachstumsraten bei Gewinn und Umsatz. 2013 dürften die Umsatzerlöse 13 bis 15 Milliarden Dollar betragen, erklärte das Unternehmen Im vergangenen Jahr hatte eBay einen Umsatz von rund neun Milliarden Dollar erwirtschaftet.

Der Konzern, der als Auktionshaus in den 90er Jahren startete, macht heute den meisten Umsatz mit Angeboten, die Festpreise haben und konkurriert dabei mit dem Onlinehändler.

(reuters)