Physik-Lernspiel Ludwig ist Spiel des Jahres

Ein Dutzend Spiele aus österreichicher Produktion traten beim futurezone Award 2012 an. Als Sieger des " Gaming Award powered by Sky" ging der Titel Ludwig des Wiener Entwicklerstudios Ovos hervor. Der Titel überzeugte sowohl die Leser als auch die Jury. Das Spiel, dessen Vollversion seit Mitte des Jahres vorliegt, bringt Schülern spielerisch das Thema Erneuerbare Energie bei. Es basiert auf dem aktuelle Lehrplan und setzt physikalische Gesetze in digitalen Abenteuern um.

Spielerisch lernen

„Lehrer und Pädagogen schätzen an dem Spiel, dass Physik generell und das Thema Erneuerbare Energie im Speziellen gut aufbereitet werden. Das Interesse am Fach ist durch Ludwig gestiegen", sagt Jörg Hofstätter von Ovos. Schüler können sich aktiv mit den Inhalten auseinandersetzen und dabei Spaß haben. Bis dato verwenden 500 Schulen das Spiel Ludwig im Unterricht.