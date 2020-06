Physikstunde im Klassenzimmer der Zukunft

Zusätzlich plant der Lehrer noch folgende Aktivitäten für seine smarte Klasse. Es werden Quadrocopter gebaut, es wird 3D-gedruckt und es werden Lego Mindstorm Roboter mit einem „Gedächtnis“ gesteuert. Auch ein sogenannter GEN-Sequencer soll von den Schülern selbst gebaut werden. „Wir können jetzt in jeder Einheit mit der vollen Klassenbesetzung arbeiten, die Methode „Bring Your Own Device“ hat manchmal zu Problemen geführt, das ist jetzt Vergangenheit“, erklärt Morgenbesser. Leere Akkus am Montag um 8 Uhr Früh seien für den Unterricht nicht immer förderlich.

Für Morgenbesser schlüpfen Lehrer immer mehr in die Rolle des „Coachs“. „Schüler werden Lernaktivitäten aktiver und mit den 21st Century Skillz durchführen“, so der Lehrer. Die Schüler des BG/BRG Klosterneuburg zeigten sich in einer ersten Reaktion von den Tablets ebenfalls begeistert: „Damit wird die Abgabe von digitalen Hausübungen einfacher und der Unterricht ist einfach cooler“, so die Vorfreude auf die neue smarte Ausstattung von Samsung, die ab Herbst in den Klassenzimmern zu finden sein wird.