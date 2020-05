Playstation-Nutzer sehen mehr Sex-Filme als Xbox-Besitzer

Sowohl die Playstation 4 als auch die Xbox One wurden im Dezember 2013 bereits dazu verwendet, Pornografie zu konsumieren. Laut dem Online-Pornoverleih SugarDVD verfügt die Konsole aus dem Hause Sony aber über eine deutlich unanständigere Klientel. Unter " Playstation 4"-Spielern gibt es dreimal so viele SugarDVD-Kunden wie bei " Xbox One"-Besitzern. Zwar hat sich die Playstation bislang auch besser verkauft, der Vorsprung reicht aber nicht aus, um die Porno-Diskrepanz zu erklären, wie buzzfeed berichtet. Auch SugarDVD ist überrascht von dem Verhältnis: "Eigentlich ist die Xbox One ein ideales Gerät für den Pornokonsum der Zukunft. Sie integriert sich nahtlos in das Entertainment-System in Haushalten und bietet ein interaktiveres Erlebnis", so das SugarDVD-Management.

Der Vorsprung der Playstation 4 bei der Erwachsenene-Unterhaltung könnte sich allerdings aus den verschiedenen Marketing-Strategien der Hersteller ergeben. Die Xbox wird vor allem als Familien-Spaß beworben, während sich die Playstation hauptsächlich auf Hardcore-Gamer spezialisiert. Zudem spekuliuert buzzfeed, dass viele Porno-Fans sich nicht wohlfühlen könnten, wenn sie beim masturbieren von der stets Wachsamen Kinect-Kamera des Microsoft-Produkts beobachtet fühlen.