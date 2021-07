Polizei streckt Pokemon-Go-Spieler mit Taser nieder

Ein „ Pokémon Go“-Spieler in Florida wurde Donnerstag Nacht von der Polizei mit einem Taser beschossen, nachdem dieser sich weigerte einen Park zu verlassen. Das berichtet der lokale Nachrichtensender WFL8. Der Mann befand sich mit mehr als 150 anderen Spielern in einem Park in Tampa, der offenbar ein Hotspot für Pokémon Go ist. Zu dieser Uhrzeit war der Park allerdings bereits geschlossen, weswegen die Polizei die Spieler zum Gehen aufforderte.

Lediglich ein Mann weigerte sich und wurde nach einer längeren Debatte mit einem Taser niedergestreckt. Die Szenen wurden auch von Passanten festgehalten. „Diese Polizisten müssen damit aufhören. Jemand kann ja wohl reden, aber er greift euch doch nicht an“, so die Mutter des Pokemon-Go-Spielers. Die Polizei verwies darauf, dass der Mann mehrmals dazu aufgefordert wurde, sich auf den Boden zu legen und dies verweigerte. Als letzte Maßnahme wurde daher zum Taser gegriffen.