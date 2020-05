Polizei verhindert Cyber-Bankraub in Londoner Bankfiliale

Die Männer sollen einen falschen Wartungstechniker in die Bank geschleust haben, der angeblich ein Gerät an einem der Computer anschloss. Dieses habe ihnen die Möglichkeit verschafft, Daten der Bank einzusehen und den Computer aus der Ferne zu steuern. Die Ermittler vermuten, dass die Männer kurz davor standen, das Gerät in Betrieb zu nehmen. Das konnte jedoch dank der engen Zusammenarbeit mit der Bank vereitelt werden: „Zu keiner Zeit war Geld in Gefahr“, betonte Santander.