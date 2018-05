Polizei von Hawaii warnt vor Lava-Selfies

Auf Instagram und Facebook tauchen immer neue Fotos auf, auf denen Touristen gefährlich nahe an die glühende Lava herantreten. Damit sie nahe genug für ein spektakuläres Selfie herankommen, tragen sie Atemschutzmasken, um nicht schon zuvor von der Asche und den Gasen niedergestreckt zu werden. Dass die Lava, von der sie nur ein paar Schritte entfernt stehen, um die 800 Grad heiß ist, dürfte ein akzeptables Risiko für ein paar Likes sein.

Weil der Wunsch nach Zustimmung in den sozialen Netzen anscheinend den Selbsterhaltungstrieb aussetzen lässt, hat die Polizei von Hawaii Straßensperren aufgestellt, damit Touristen nicht in die betroffenen Gebiete gehen. Nur Einwohner dürfen in diese Gebiete. Die Touristen umgehen die Sperren aber und setzen sich dennoch den Gefahren aus.