PornHub-Plakat verschwindet vom Times Square

Ein riesige PornHub-Banner am Times Square sollte den Slogan "All you need is hand", unter dem zwei Hände, deren Haltung durch den augenzwinkernden Text als eindeutig masturbationsbereit interpretiert werden kann, ein Herz formen. Bei dem 16,5 mal 14,6 Meter großen Werbeplakat handelt es sich um das erste PornHub-Werbesujet, dass in der analogen Welt platziert wurde. Wenige Stunden nach dem Aufstellen auf dem New Yorker Times Square ist das Banner am Mittwoch aber gleich wieder verschwunden. PornHub hat via Twitter bestätigt, dass das Plakat entfernt wurde, aber keine Gründe angegeben. Es wird vermutet, dass das DoubleTree Hilton, an dessen Fassade die Werbung prangte, Einwand gegen das Sujet erhoben hat, wie der Guardian schreibt.