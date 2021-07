Pornhub steigt ins Musikgeschäft ein

Die neue Firma Pornhub Records soll Musik mit Texten, die sich an eine erwachsene Zielgruppe richten, produzieren, wie mashable berichtet. Künstler wurden bislang noch nicht unter Vertrag genommen. Mit einem Wettbewerb wird derzeit die offizielle Hymne für die neue Firma gesucht, jeder Volljährige mit einer Idee kann sich bewerben. Der Gewinner soll mit 5000 US-Dollar und einem Musikvideodreh belohnt werden. Das Ergebnis soll dann auf Pornhub.tv veröffentlicht werden.

Stilvorgaben gibt Pornhub keine vor, einen fixen Plattenvertrag für den Gewinner gibt es allerdings auch nicht. Die Einreichfrist endet am 30. November, die Gewinner-Hymne wird am 10. Dezember präsentiert. Pornhub Records soll anfangs lediglich Musik in Dateiform herausgeben, Tonträger sind vorerst nicht geplant.