Porsche von Bill Gates wird in Wien versteigert

Ein Porsche 911 Turbo von Bill Gates wird in Wien versteigert. Der Sportwagen in türkis-metallic wurde 1979 an den Microsoft-Gründer ausgeliefert. Gates besaß ihn bis Ende der 80er-Jahre, teilte das Auktionshaus Dorotheum am Montag mit. Das Porsche-Modell hielt damals den Beschleunigungsrekord für Serienautos. Der Schätzwert des Autos bei der Auktion am 2. Juni liegt zwischen 39 000 und 50 000 Euro. Versteigert wird auch ein Ferrari von 1964 mit 300 PS, der früher dem Star-Architekten Norman Foster gehörte.