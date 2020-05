Praktikant baut Großbritannien in Minecraft nach

Die aus 22 Milliarden Blöcken bestehende Karte kann von der offiziellen Webseite des Ordnance Survey heruntergeladen werden und hat 3,6 Gigabyte. Der Start für die Spieler liegt beim Büro des Ordnance Survey in Southampton, von dort aus können sie sich durch das Gelände der Karte kämpfen. Graham Dunlop, der Leiter des Innovation Lab bei OS, sieht für die Karte vor allem Potential in Schulen, die so Großbritannien frei erkunden können. Minecraft hat weltweit mehr als 33 Millionen Spieler.