Private WLAN-Hotspots blockiert: Geldstrafe für Marriott

Die US-Kommunikationsbehörde FCC hat eine Einigung mit der Hotelkette Marriott erzielt. Das Unternehmen muss eine Geldstrafe von 600.000 US-Dollar bezahlen, da man unerlaubt WLAN-Jammer eingesetzt hatte. Die FCC hatte nach Ermittlungen festgestellt, dass Marriott an zumindest einem Standort „bewusst WLAN-Verbindungen gestört und deaktiviert hat.“ Das Unternehmen gestand daraufhin, dass man die Nutzung von persönlichen WLAN-Hotspots per Smartphone oder Tablet unterbinden wollte. Damit war es den Hotelgästen nicht möglich, ihre Internetverbindung am Smartphone für andere Geräte per WLAN freizugeben.