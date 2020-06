Profi-Malware "The Mask" blieb fünf Jahre lang unentdeckt

Rund 400 Computer in 31 Ländern sind laut Kaspersky mit Careto infiziert, mehr als 1.000 IP-Adressen sollen betroffen sein. Die Urheber von "The Mask" sollen spanischsprechend sein, was eheer ungewöhnlich ist. Drei infizierte Systeme wurden in Deutschland gefunden, Österreich scheint nicht auf der Liste der betroffenen Staaten auf, die Schweiz schon.

Die Sicherheitsforscher bei Kaspersky waren von der Komplexität der Software überrascht, die teilweise sehr anspruchsvolle Sicherheitslücken ausnutzt. Etwas vergleichbares habe es so noch nicht gegeben, schreiben die Experten. Deshalb wird vermutet, dass The Mask staatlich finanziert wurde. Careto nutzt beispielsweise eine auf Kaspersky-Produkte abgestimmte Schwachstelle. Auch der Flash-Player dient der Maske als Einfallstor.