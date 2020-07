Programmiersprache setzt auf Schwarzenegger-Sprüche

"You have been terminated“ oder „Hasta La Vista, Baby“: Bei der Programmiersprache ArnoldC kommen statt Standard-Befehlen, wie „If“ oder „Greater Then“ Zitate aus Filmen des Schauspielers Arnold Schwarzenegger zum Einsatz.

„AssignVariableFromMethodCall“ wird etwa durch „Get your ass to Mars“ ersetzt,statt „MethodArguments“ heißt es „I need your clothes your boots and your motorcycle“, „Listen to me very carefully“ steht für „DeclareMethod“ und „I’ll be back“ ersetzt „Return“.

Auf Github kann die Hommage an die „steirische Eiche“, die von Lauri Hartikka erdacht wurde, heruntergeladen werden. Dort heißt es auch: „Stop whining and start coding!“