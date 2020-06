ProSiebenSat.1 beteiligt sich an Musikplattform Deezer

Das AMPYA-Portal sowie die zugehörige Plattform Songtexte.com werden künftig von ProSiebenSat.1 unter dem Dach von MyVideo, der Video-Community der TV-Gruppe, weiter betrieben. Ob die Beteiligung an Deezer hier zu Veränderungen in der Strategie führen wird, blieb in der Presseaussendung unbewantwortet. Hauseigene Event-Reihen wie "AMPYA Moments" sowie Newcomer-Acts und Musik-Premieren sollen künftig von MyVideo verantwortet werden.