ProSiebenSat.1 bringt seine Programme ins Internet

Der TV-Konzern ProSiebenSat.1 zeigt seine Kanäle bald auch über das Internet. In einer Kooperation mit der schwedischen Firma Magine sollen die TV-Sender Sat.1, ProSieben und Kabel Eins sowie drei weitere Sender auch auf Smartphones, Tablets oder PCs verfügbar sein. Der Dienst solle im März starten, kündigten die Unternehmen am Donnerstag an.

Magine ist eine netzbasierte Streaming-Plattform, die zum Beispiel auch zeitversetztes Fernsehen erlaubt. ProSiebenSat.1 hatte bereits Mitte Oktober einen Schritt in die Richtung mit einer mobilen App des Senders Sixx gemacht.