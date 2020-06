Prozess: Im Internet Gift, Drogen und Waffen bestellt

Das Rizin - eines der giftigsten Proteine, die in der Natur vorkommen - wurde dem Mann tatsächlich an seinen Hauptwohnsitz in Wien zugestellt. "Ich wollte eigentlich nur mal wissen, wie das ausschaut", erklärte der 34-Jährige nun Richter Wolfgang Etl. Das Gift habe er in der Waschküche versteckt.

Was er damit in weiterer Folge im Sinn hatte, blieb in der Verhandlung ungeklärt. "Es war ein undurchdachter Lausbubenstreich für Erwachsene", versicherte Verteidiger Philipp Wolm. Mit Erhalt der Ware sei die Neugierde seines Mandanten befriedigt gewesen.