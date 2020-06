PwC: Cybercrime-Angriffe auf Unternehmen stark gestiegen

Die Zahl der Angriffe auf die IT-Sicherheit von Unternehmen ist 2013 im Vergleich zum Vorjahr um 48 Prozent gestiegen. Das geht aus einer am Mittwoch in Wien präsentierten weltweiten Studie der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft Pricewaterhouse Coopers ( PwC) zum Thema Informationssicherheit hervor.

Pro Tag werden demnach 117.330 Angriffe durchgeführt, wobei die Experten von PwC von einer hohen Dunkelziffer ausgehen. Für den „Global State of Information Security Survey 2015“ hat das Beratungsunternehmen in Zusammenarbeit mit dem Fachmagazinen CIO und CSO im Frühjahr 2014 weltweit 9.800 IT-Verantwortliche in mehr als 150 Ländern befragt. Der Studie zufolge verursachte 2013 jeder erfolgreiche Hackerangriff einen durchschnittlichen Schaden von 2,7 Millionen US-Dollar, um ein Drittel mehr als noch im Jahr zuvor, wie Christian Kurz, Datenforensiker bei PwC Österreich, erläuterte.