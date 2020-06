Radio-Streaming über Gratis-Hotspots

Mit einer Tagesreichweite von 9,3 Prozent zählt KRONEHIT zu den erfolgreichsten privaten Radiosendern in Österreich. Besonders beim jungen Publikum ist die österreichweit empfangbare Radiostation besonders beliebt, dort werden dem aktuellen Radiotest zufolge 13,4 Prozent erreicht.

Neben dem auf seine Zielgruppe abgestimmten Musikprogramm rührt die Popularität des Senders auch vom Engagement im digitalen Bereich her. So nimmt KRONEHIT mit knapp 170.000 Fans auf Facebook, über 200.000 Hörern im CRM System und über 380.000 Webradio-Hörern pro Monat eine Vorreiter-Rolle am heimischen Markt ein.

Die Side-Channels, die sich einzelnen Musikgenres widmen, sind nun auch bequem über die Hotspots anwählbar. Ob im Schwimmbad, im Park oder auf der Donauinsel: Über die kostenlosen Hotspots, die die futurezone gemeinsam mit Drei und Gewista ins Leben gerufen hat, sind folgende Streams aufrufbar.