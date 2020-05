Raspberry Pi: “Open Hardware macht für uns keinen Sinn”

Großbritannien

Ich glaube, wir sind auf dem Weg, aber es ist noch ein sehr langer Weg. Es geht darum, zehnjährige Kinder von diesem Thema zu begeistern. Die Früchte wird man erst ernten können, wenn diese Kinder 20 Jahre sind. Ich glaube, dass wir mittlerweile ausreichend Interesse ausund dengeweckt haben. Wenn wir dieses Tempo über die nächsten zehn Jahre aufrecht erhalten, können wir das Ziel ohne Probleme erreichen.

Aber wollen Sie mit dem Raspberry Pi nur Kinder erreichen?

Wir erfreuen natürlich auch sehr viele Erwachsene mit dem Raspberry Pi, die Begeisterung für Technik aufbringen können. Das war eine gewisse Überraschung für uns. Davon kommt auch ein Großteil unserer Verkäufe, denn das sind jene Leute, die fünf Stück davon kaufen und sie unter ihren Fernseher stellen.

Wieso waren Sie eigentlich überrascht von der Beliebtheit des Pi bei Erwachsenen? Er ist ja ein Traum für Bastler.

Ich bin Software-Entwickler, Hardware-Hacking war nie wirklich mein Gebiet. Ich habe vor ein paar Jahren damit gespielt, aber es hat mich nie wirklich so sehr begeistert. Als wir mit der Entwicklung des Pi begonnen haben, war die Maker-Szene zudem in keinem Maß so ausgeprägt wie sie es jetzt ist, zumindest in Europa.

Es erscheint etwas ungewöhnlich, dass der Raspberry Pi, obwohl er dermaßen stark auf Open Source-Software setzt und von der Community verwendet wird, selbst nicht Open Hardware ist.

Wir verwenden diese Chips, weil sie zu diesem Zeitpunkt die für diesen Preis besten Chips waren. Es gab schlicht und ergreifend keine vernünftigen Chips zu einem derartigen Preis, die auch in kleinen Stückzahlen für jedermann verfügbar gewesen wären. Es wäre großartig, wenn man den BCM 2835 in kleinen Stückzahlen kaufen könnte, aber es ist derzeit einfach nicht möglich. Ich arbeite nach wie vor für Broadcom und versuche immer wieder, sie dazu zu überreden, aber es ist auch eine große Herausforderung, mit kleinen Unternehmen diesen Chip zu integrieren. Vielleicht eines Tages, aber solange diese Chips noch nicht öffentlich verfügbar sind, macht es auch keinen Sinn, das Leiterplatten-Design zu veröffentlichen. Wenn wir das Design veröffentlichen würden, würde Broadcom unter Druck stehen. Das Unternehmen hat unser Projekt so stark unterstützt, dass ich ihnen nicht mit einer derartigen Situation danken möchte.

Es macht aber dennoch den Eindruck, als würden Sie nicht wollen, dass die Community am Projekt mitarbeitet, wie beispielsweise bei Arduino.

Wir haben ein Geschäftsmodell. Dieses Jahr werden wir Open Source-Projekte mit mehr als 1,5 Millionen US-Dollar unterstützen. Wenn wir anderen Unternehmen erlauben würden, den Raspberry Pi nachzubauen, wären wir dazu nicht mehr in der Lage. Es gibt aber natürlich auch Gründe, die für einen offeneren Ansatz sprechen würden, beispielsweise aus logistischen Gründen. Der Raspberry Pi ist beispielsweise in Brasilien recht teuer, da recht hohe Zölle und Versandkosten von Wales nach Brasilien zu bezahlen sind. Wenn wir eine Open Hardware-Plattform wären, könnten ein Hersteller in Brasilien einfach die Designs herunterladen und selbst dort herstellen, sodass diese Kosten umgangen werden. Diesen Vorteil hat auch Arduino, die in deutlich höheren Stückzahlen verkauft werden als der Raspberry Pi. Es geht jedoch die Möglichkeit verloren, Kapital konzentriert einzusetzen.