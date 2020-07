Rassistische Kommentare zu Credit-Suisse-Boss im Netz

Ein anderer meinte, dort Minister gewesen zu sein, wecke kein Vertrauen. Und dass Thiam zusätzlich Franzose ist, lässt Kommentatoren eine EU-Unterwanderung befürchten. Bei Blick online war die Kommentarfunktion zunächst nicht aufgeschaltet. Später wurde das korrigiert. Das Medium lässt laut Auskunft aus dem Newsroom nicht mehr jeden Artikel kommentieren.

Die Eidgenössische Kommission gegen Rassismus schaute sich die Kommentare auf Bitte der Nachrichtenagentur sda hin an. In einer Stellungnahme hielt sie fest, die Äußerungen "spielten teilweise auf geschmacklose Art und Weise auf die Hautfarbe und Herkunft von Tidjane Thiam an." Nicht jede geschmacklose und unpassende Äußerung zu Herkunft und Hautfarbe sei jedoch auch in strafrechtlichem Sinne eine rassistische Diskriminierung. Die Kommission hält es für wichtig, dass in anderen Leserkommentaren auf die rassistischen Untertöne aufmerksam gemacht wurde. Zahlreiche Blogger hätten sich gegen die Anspielungen ausgesprochen. Für die Kommission zeigte sich deutlich, "dass Kommentare mit rassistischen Untertönen von der Mehrheit der Kommentierenden nicht widerspruchslos akzeptiert werden."