Raumanzug-Probleme nach erfolgreichem ISS-Außeneinsatz

Zwei Astronauten der Internationalen Raumstation ISS haben mit dem Austausch einer defekten Kühlpumpe außen an der Internationalen Raumstation ISS begonnen. Dazu stiegen die Amerikaner Mike Hopkins und Rick Mastracchio am Samstag für fünf Stunden und 28 Minuten ins All aus. Die Arbeiten liefen so reibungslos und rasch, dass das Duo mehr als sein Pensum erfüllte.

Damit ist möglicherweise nur noch ein weiterer Außeneinsatz nötig, um die Arbeiten abzuschließen. Dieser war zunächst für Montag angesetzt. Doch bei der Rückkehr in die Station gab es Probleme mit Mastracchios Weltraumanzug. Möglicherweise sei in der Druckschleuse Wasser in ein Teil des Anzugs eingetreten, teilte die NASA in der Nacht zum Sonntag mit.