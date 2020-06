Raumfrachter-Start trotz ISS-Computerproblemen

Trotz einer Computerpanne auf der Internationalen Raumstation ISS will die US-Raumfahrtbehörde Nasa den privaten Raumfrachter " Dragon" am Montag wie geplant zu einem Versorgungsflug losschicken. Ein Team von Experten habe die Lage in den vergangenen Tagen detailliert geprüft und dann diese Entscheidung getroffen, sagte Nasa-Manager Mike Suffredini bei einer Pressekonferenz am Sonntag.

Zunächst müssten allerdings noch einige Vorbereitungen an der ISS getroffen werden. Sollten diese nicht wie geplant laufen, müsse der Start vielleicht doch noch einmal verschoben werden. Laut der NASA soll der Dragon-Start um 4:58 p.m. EDT stattfinden, also um 21:58 Uhr mitteleuropäischer Zeit.