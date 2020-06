Reporter ohne Grenzen beklagt abnehmende Pressefreiheit

International haben bewaffnete Konflikte im vergangenen Jahr auch Journalisten erneut vor große Herausforderungen gestellt. Die sunnitische Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) in Syrien (177) und im Irak (156) strafen "feindliche" Reporter mit dem Tod. Die dort herrschende Gefahr mache eine unabhängige Vor-Ort-Berichterstattung fast unmöglich, Propaganda und "schwarze Löcher" wären die Folge, heißt es in dem Bericht weiter.

Harte Kritik gab es auch an dem Umgang der Polizei mit Journalisten bei Demonstrationen und umgekehrt. Dabei nennt ROG unter anderem den Einsatz von Wasserwerfern und Tränengas bei Demonstrationen ein Jahr nach den Gezipark-Protesten in der Türkei (149) und das Vorgehen gegen Journalisten Muslimbrudernahen-Medien in Ägypten (158). In den USA wurden die Festnahmen im Zuge der Anti-Rassismus-Proteste beanstandet.