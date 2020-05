Rettungsgasse-Videoüberwachung kommt doch nicht

Innenministerin Johanna Mikl-Leitner ( ÖVP) hält das aber nun doch für unangebracht, wie sie in einer Aussendung am Montag erklärte. "Ich halte das für überzogen, weil es um Verwaltungsübertretungen geht und nicht um Straftaten", so die Innenministerin. Verwiesen wird auf die Nachbarländer, in denen die Rettungsgasse gilt. Dort würde man es laut Mikl-Leitner ebenfalls ohne Videoüberwachung schaffen, diese durchzusetzen.

Bures sieht das in einer ersten Aussendung am Montag allerdings völlig anders. Für sie sei die Rettungsgasse entscheidend für "Leben oder Tod von Unfallopfern. Das Ignorieren der Rettungsgasse ist daher kein Bagatelldelikt", so die Ministerin.