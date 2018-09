Roaming-Ausfall am Wochenende: A1 rät vorerst zu WLAN-Nutzung

Die User beschweren sich obendrein darüber, dass seitens des Unternehmens keine Stellungnahme zum Ausfall abgegeben wurde.

Gegenüber der futurezone hat A1 am Sonntag per Email folgendes mitgeteilt: "Seit gestern Nachmittag gibt es leider immer wieder Signalisierungsprobleme mit Roamingpartnern. Wir arbeiten gemeinsam mit den Partnern mit Hochdruck an der Fehlerursache und -Behebung. Kunden empfehlen wir, sich mit manueller Netzsuche bei anderen Roamingpartnern einzubuchen und so zu versuchen, eine Verbindung herzustellen. Auch Wlan sollte funktionieren. Wir bedauern die Unannehmlichkeiten."