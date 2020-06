RobotChallenge 2012: Polen vor Österreich

Bei der diesjährigen RobotChallenge, die am Wochenende in Wien stattfand, belegten die Roboterkonstrukteure aus Polen mit insgesamt 13 Medaillen wie im vergangenen Jahr den ersten Platz. Mit zwei Gold-, zwei Silber- und drei Bronze-Medaillen holte Österreich im Medaillenspiegel Platz zwei. Insgesamt traten bei dem nach Angaben der Veranstalter größten Robotik-Wettbewerb Europas 286 Roboter aus 24 Nationen in 14 Disziplinen an. Mehr als 5.000 Besucher wurden gezählt, teilte die Österreichischen Gesellschaft für innovative Computerwissenschaften (INNOC) in einer Aussendung mit.