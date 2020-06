Rolf Brillen: "Wir verbinden Technik und Natur"

"Die Leute hinterfragen heute mehr. Sie wollen wissen wo und wie Produkte hergestellt werden", sagt Christian Wolf, Marketing-Leiter von Rolf Brillen. Das Start-up aus dem Tiroler Bergen stellt seit mittlerweile mehr als sechs Jahren Designerbrillen aus Holz her und hat damit weltweit Erfolg.

Rund 10.000 Stück werden jährlich an Kunden in der ganzen Welt verkauft. Demnächst eröffnet das junge Unternehmen, das für seinen Brillen zahlreiche Design-Preise einheimsen konnte, auch ein Geschäft in der Wiener Innenstadt.