Russische Beteiligung an Sony-Hack wahrscheinlich

Die IT-Sicherheitsexperten bei Thaia haben ein Dokument veröffentlicht, in dem sie argumentieren, dass russische Hacker in den Sony-Vorfall verwickelt waren - oder vielmehr sind, denn die Fachleute gehen davon aus, dass die Angreifer immer noch Zugriff auf Sony-Systeme haben, wie heise berichtet. Laut Thaia hat der russische Hacker " Yama Tough" Kontakt zu einer russischen Gruppe hergestellt, die an dem Angriff auf die Systeme von Sony Pictures beteiligt gewesen sein soll.