Russlands Präsident bekam Schwarzmarkt-iPhone

Eine besondere Freude wollten junge Bewunderinnen von Dmitri Medwedew dem russischen Staatschef machen und schenkten ihm zum Geburtstag ein iPhone. Einziger Haken: Das Apple-Gerät war vermutlich auf illegalem Wege nach Russland gelangt. „Die Seriennummer von legal nach Russland eingeführten Telefonen endet mit den Buchstaben RR/A“, sagte Ludmila Sjemuschina, Pressesprecherin eines Apple-Ladens in Moskau, am Donnerstag. Die Seriennummer des iPhones, das fünf „ Medwedew Girls“ ihrem Idol gekauft hatten, endet indes mit ZA.

Solche Geräte würden in Europa und in den USA verkauft, sagte Sjemuschina. „Es handelt sich also sicherlich um ein geschmuggeltes Telefon.“