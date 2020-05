Salzburger postete NS-Symbole im Internet: Prozess

Der Angeklagte durchlebte keine einfache Kindheit. Er musste mehrere Augenoperationen über sich ergehen lassen, galt als Problemkind, kam mit aufgestellten Regeln nicht zurecht, musste nach Konflikten Schulen verlassen, wurde von zu Hause wegen Schwierigkeiten mit seiner Mutter mehrmals weggewiesen und stand bereits zweimal vor Gericht.

Mittlerweile hat er ein Anti-Gewalttraining absolviert, befindet sich in Psychotherapie und fand eine Unterkunft in einer betreuten Wohneinheit. Dort fühle er sich wohl, genauso wie in seiner Lehrstelle. Mit Arbeitskollegen ausländischer Herkunft verstehe er sich sehr gut, schilderte der Teenager. In dem zweitägigen Prozess könnte morgen, Donnerstag, ein Urteil ergehen.