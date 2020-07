Samsung arbeitet an Facebook-Alternative

Samsung legt sich mit einem weiteren US-Unternehmen an. Nachdem Apple bereits in mehreren Klagen kritisiert hat, dass der südkoreanische Konzern bei Design und Software abschaut, muss nun Facebook hellhörig werden. Wie Korean Times berichtet, arbeitet das Unternehmen an einer eigenen Sozialen Online-Netzwerk. Das noch namenlose Service soll nächstes Jahr starten und eine ähnliche Funktionalität wie Facebook bieten. Mit ChatON, einem WhatsApp-Konkurrenten, und S Voice, einem Siri-Konkurrenten, hat sich Samsung bereits mehrmals in Software-Territorium vorgewagt. Bis dato allerdings mit wenig Erfolg.

Netzwerk für alle Samsung Geräte

Ob der Konzern mit Cyworld, Südkoreas führendem Online-Netzwerk, bei dem Unterfangen kooperiert und sich dort Expertise holt, ist unklar. Fix scheint nur, dass der Dienst nicht nur im Internet und auf Smartphones, sondern auf allen netzwerkfähigen Samsung-Geräten funktionieren soll. Das Teilen von Inhalten, vorrangig wohl Fotos, wird im Zentrum stehen. Das Service soll Samsung zufolge weltweit eingeführt werden.