Samsung-Chef Lee nach Herzattacke wieder bei Bewusstsein

Lee hatte sich wegen eines Herzinfarkts am 10. April einer Notoperation unterziehen müssen. Vor seiner Aufnahme ins Samsung Medical Center in Seoul hatten Ärzte lebenserhaltende Sofortmaßnahmen an Lee ausgeführt.

Lee ist einer der mächtigsten Wirtschaftsführer des Landes. Unter seiner Konzernleitung entwickelte sich das Gruppen-Flaggschiff Samsung Electronics zum weltgrößten Hersteller von Speicherchips. Zudem ist der Technologieriese heute größter Produzent von Handys und Fernsehern. Nach Schmiergeldermittlungen gegen Samsung war Lee 2008 als Konzernchef zurückgetreten. Zwei Jahre später hatte er jedoch als Vorsitzender von Samsung Electronics eine Führungsposition im Konzern zurückerlangt.