Samsung-Chef Lee nach Herzinfarkt im Krankenhaus

Der Vorsitzende des südkoreanischen Smartphone-Weltmarktführers Samsung, Lee Kun Hee, hat sich wegen eines Herzinfarkts einer Notoperation unterziehen müssen. " Lee erholt sich derzeit, sein Zustand ist sehr stabil", teilte ein Sprecher der Samsung-Gruppe am Sonntag mit. Vor seiner Aufnahme ins Samsung Medical Center in Seoul hätten Ärzte lebenserhaltende Sofortmaßnahmen an dem 72-Jährigen ausgeführt.