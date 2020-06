Samsung Home: Ein Wauwau-Sensor überwacht das Haus

Samsung Home wird derzeit nur hinter verschlossenen Türen ausgewählten Partnern gezeigt. Die Zentrale selbst ist ein kleines rundliches Designerkästchen mit Screen und Lautsprecher. An dieses können verschiedene Sensoren, Steuerungen und Überwachungskameras angeschlossen werden, vom Licht über Jalousien bis hin zu Bewegungsmeldern.

Einer davon löst lautes Hundegebell aus, das so echt klingt, dass mutmaßliche Einbrecher die Flucht ergreifen sollen. Parallel wird auch der Haus- bzw. Wohnungseigentümer per Smartphone und Video-Live-Verbindung verständigt. Wann und ob „ Samsung Home“ nach Europa bzw. Österreich kommt, konnte nicht in Erfahrung gebracht werden. Geplant ist, die Zentrale zuerst in den USA auf den Markt zu bringen.