Samsung rudert nach Kritik an lauschenden Smart TVs zurück

Die Technologie ist nicht wirklich neu, bereits seit mehreren Jahrzehnten wird daran gearbeitet. "In den letzten fünf Jahren haben wir gewaltige Fortschritte gemacht. Wir stehen jetzt an der Schwelle zum praxistauglichen Einsatz", sagt. Möglich wird das vor allem durch künstliche neuronale Netzwerke, die mit der Hilfe von großen Datenmengen präzise Ergebnisse liefern können.

Auf der Jagd nach ebendiesen Daten ist Samsung, das Spracherkennung bereits seit 2012 in seinen Smart TVs verbaut. Sobald die Funktion aktiviert ist, achtet der Fernseher darauf, ob der Benutzer einen Sprachbefehl verwendet. "Was Samsung da macht, ist nur der nächste logische Schritt. Damit ich einen Sprachbefehl erkennen kann, muss ich erst einmal mithören." Ähnlich machte es bereits Microsoft bei seiner Spielkonsole Xbox One und der Kinect, die sich sogar per Sprachbefehl wecken ließ. Der Aufschrei war groß, Microsoft degradierte das Feature daraufhin zu einem optionalen Zubehör.