Samsung spottet über Apples iPhone X

Was Apple vor Jahren mit Microsoft machte, muss der US-Konzern nun selber durch seine Konkurrenz ertragen. Die Rede ist von Werbespots, welche die Marke und - wie im aktuellen Fall - das iPhone X lächerlich machen. Samsung stellt in vier neuen Clips einen imaginären Apple Store in den Mittelpunkt, wo Kundenfragen zum Kopfhörer-Anschluss, zur Download-Geschwindigkeit, zur Kamera und zum schnell Laden den imaginären Mitarbeiter relativ dumm aussehen lassen.