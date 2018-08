Scharia-konforme Kryptowährungsbörse eröffnet

Nun können Muslime religionskonform mit Kryptowährungen handeln. In den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) hat das Unternehmen ADAB Solutions die "First Islamic Crypto Exchange (FICE)" gegründet. Das sei "die momentan einzige Scharia-konforme Kryptowährungsbörse", teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Ein Beirat soll sicherstellen, dass alle Produkte Scharia-konform sind.