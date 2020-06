Plattform vermittelt Hacker "schnell und anonym"

Dass der Begriff Hacker in der medialen und öffentlichen Wahrnehmung meist negativ besetzt ist, liegt wohl in der Vielzahl an Cyberattacken, in denen Systeme torpediert und etwa Passwörter oder Kreditkartendaten entwendet wurden. Ein Blick auf die registrierten Hacker zeigt, dass die Mehrheit allerdings ethisches Hacking (White Hacking), Computerforensik und etwa Datenwiederherstellung als Fähigkeiten anführt. Ethische Hacker arbeiten etwa mit Unternehmen zusammen, ob diese für Hacks mit kriminellen Absichten zu schützen bzw. Systeme sicherer zu machen.

In der Beschreibung des eigenen Angebots bzw. der Zielsetzung bleibt die US-Plattform allerdings recht vage. Vielmehr heißt es dort: "Einen Hacker zu buchen, sollte kein schwieriger Prozess sein. Auf Hacker's List wollen wir die beste Möglichkeit bieten, damit Sie ihren idealen Hacker finden." Über 500 Hacking-Jobs sind derzeit online, mit teils kuriosen Anforderungen.