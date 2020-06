Schnelles WLAN: Deutsche Bahn rüstet ICEs mit LTE aus

Wie deutsche Medien berichten, werden die deutschen Mobilfunker etwa 30.000 Euro in den Ausbau stecken, um schnelleres WLAN im Zug anbieten zu können. Die Deutsche Bahn unterstützt die Initiative, will Gratis-WLAN im gesamten Zug aber erst ab 2016 anbieten, wenn die Technik dafür stabil genug funktioniere. Seit Mitte Dezember kommen zumindest Reisende der 1. Klasse in den Genuss von Gratis-WLAN. Ab wann Bahnkunden auf deutschen Bahnstrecken mit einer besseren Internetverbindung rechnen können, wollte das Unternehmen noch nicht sagen.