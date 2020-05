Bei einer weihnachtlichen Schnitzeljagd auf Lego-Figuren im CERN soll es zwei Gewinner geben: Einen aus der generellen Öffentlichkeit und einen CERN-Mitarbeiter. Wer auf den zwei Stockwerken des CERN-Rechenzentrums mindestens drei Lego-Figuren findet, sollte Screenshots davon anfertigen und per E-Mail an das CERN senden. Über 20 Lego-Wesen, wie Hawaiianische Tänzer, Aliens oder Gorillas, sind in den Street-View-Ansichten des CERN-Rechenzentrums verborgen.

Die Figuren wurden bereits platziert, als Google Aufnahmen vom CERN-Inneren anfertigte. Die Aufnahmen wurden im September öffentlich zugänglich gemacht. Als Preise bei der Online-Schnitzeljagd gibt es kleine Geschenke, wie Notizblöcke, Trinkbecher oder Regenschirme, zu gewinnen. Der Bewerb läuft bis 31. Jänner.