Schülerdaten: "Problem Schatten-EDV"

Er könne sich etwa gut vorstellen, dass ein Forscher am Bifie die fraglichen Daten für einen Vortrag auswerten wollte und sich in der besten Absicht, diese anschließend zu löschen, eine Kopie erstellt habe, so Zeger. Dann stelle er sie in eine Art Cloud - „rumänische Server sind halt billiger als österreichische“ - und schon sei es geschehen. Verantwortlich sei hier eine gewisse Inkompetenz, gepaart mit einer Art Missachtung von Bürgerrechten.