Seilbahn 🚡 nicht mehr unbeliebtestes Emoji

Im Kampf um den letzten Platz des Emoji-Rankings auf Twitter kann die gute alte Seilbahn 🚡 einen Achtungserfolg erringen. Wie der automatisierte Twitter-Account "Least Used Emoji Bot" vermeldete, wurde das Emoji nach 77 Tagen an letzter Stelle vom ABCD Emoji abgelöst. Der Twitter-Account greift auf Daten der Webseite emojitracker.com zurück, welche die Echtzeit-Nutzung von Emojis auf Twitter erfasst.