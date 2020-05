Selbstfahrende Autos frühestens in zehn Jahren am Markt

Eine vom US-Kongress beauftragte Expertenkommission ist zu dem Schluss gekommen, dass selbstfahrende Autos frühestens in zehn Jahren Marktreife erlangen werden. Das berichtet die Tageszeitung Detroit News. So liegen laut Mike Robinson, einem General Motors-Manager, Autos, die autonom von einem Punkt zum nächsten fahren und dabei keinerlei menschliche Kontrolle benötigen, „deutlich in der Zukunft“.