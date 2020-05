Selbstfahrender Audi RS 7 bewältigt Hockenheimring

Zur Navigation des autonomen Rennwagens wurde ein situationsspezifisch angepasstes GPS-Signal per WLAN an die Bordcomputer übermittelt. Parallel tasteten 3D-Kameras die Rennstrecke ab. Die aufgenommenen Bilder wurden mit gespeicherten Aufnahmen vom Hockenheimring verglichen, beschreibt Audi in seiner Presseaussendung. Autonomes Fahren wird als das wichtigste Entwicklungsfeld für Audi bezeichnet. Erkenntnisse aus Experimenten wie dem rennfahrenden RS 7 fließen in die Serienproduktion ein.