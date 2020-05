Selfies machen dem Autogramm Konkurrenz

Hollywood-Star Kirsten Dunst scheint von der neuen Selfie-Marotte ziemlich genervt: In einem Kurzfilm führt sie vor, wie sie sich von Fans instrumentalisiert fühlt, denen es offenbar nur darum geht, möglichst viele „Likes“ unter ihre Facebook-Beiträge zu bekommen.

Früher, als Ilja Richter in den 70er Jahren noch die Sendung „Disco“ moderierte und Dieter Thomas Heck die „Hitparade“, blendete das ZDF sogar Adressen ein, an denen die Fans ihren Wunsch nach einem Autogramm loswerden konnten. Die Stars nahmen sogar ihre Fan-Clubs als Versandstellen in Anspruch, um den Autogramm-Hunger zu stillen. Und heute? Die Autogramm-Adressen gibt es nach wie vor - zu finden bei den Internetauftritten der Stars.