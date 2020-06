Selfies überführen Smartphone-Dieb in Deutschland

Dank seiner Vorliebe für Selbstporträts ist ein Handy-Dieb in Frankfurt von der Polizei überführt worden. Der 20-Jährige habe einer Studentin das Telefon gestohlen, berichtete die Bundespolizei am Mittwoch. Mit der Kamera des Smartphones machte er daraufhin mehrere „ Selfies“. Das Mobiltelefon lud die Bilder aber automatisch in einen Cloud-Speicher im Internet.

Dort konnte die bestohlene Frau die Bilder mit ihrem Computer abrufen. Sie gab die Fotos an die Polizei weiter, die den Mann schließlich am Samstag im Hauptbahnhof festnahm. Die Studentin bekam ihr Smartphone, das bereits im Januar geklaut worden war, zurück.