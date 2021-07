"Sendung mit der Maus" beim Mindbreeze Türöffner-Tag

Am 3. Oktober öffnet Mindbreeze seine Türen und gibt gemeinsam mit der Kindersendung "Sendung mit der Maus" Einblicke in die Welt eines Software-Unternehmens.

Fragen wie, "Wie funktioniert ein Computer und wie sieht er von Innen aus?", "Wie wird ein Computer eigentlich programmiert?" und "Wie arbeitet jemand mit Beeinträchtigung am Computer?" werden dabei ganz im Sinne des erfolgreichen Kinderprogramms beantwortet. Außerdem bekommen die teilnehmenden Kinder die Möglichkeit einen Lego Mindstorms-Roboter zu programmieren.

Das Linzer Software-Unternehmen Mindbreeze , das vor allem durch seine semantischen Suchlösungen bekannt ist, organisiert einen Tag der offenen Tür, der sich speziell an Kinder richtet. Ausgerichtet wird dieser Türöffner-Tag gemeinsam mit der WDR-Kindersendung " Sendung mit der Maus".

Anmeldung erforderlich

Der Tag der offenen Tür findet im Fabasoft Kunstcafé in Linz am 3. Oktober 2014 um 13:30 Uhr und um 15:30 Uhr für jeweils ungefähr 1,5 Stunden statt. Die Veranstaltung richtet sich an Kinder im Alter zwischen sechs und zehn Jahren. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl werden Anmeldungen unter info@mindbreeze.com entgegengenommen.

Dieser Artikel entstand im Rahmen einer Kooperation mit Mindbreeze.